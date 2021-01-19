這就是所謂的「盜亦有道」嗎？美國一名偷車賊上周在一間商場附近得手一輛汽車，逃離現場後突然瞥見後座有名幼童，氣得馬上開回商場，怒嗆女車主是失職母親，甚至揚言要報警檢舉，讓警方都忍不住大讚他是最有風度的小偷。

根據外媒《CNN》報導，16日早上9點左右，一名偷車賊在俄勒岡州比弗頓一間肉舖外發現一輛沒有熄火也沒有鎖門的汽車，他也立刻跳進車裡火速離開現場。沒過多久，他就注意到後座有一名4歲男童，氣的馬上開車回到商場，找到女車主並狠狠教訓了她一頓。

女車主里里（Crystal Leary）向媒體透露，該名偷車賊回來後請她把孩子帶下車，並痛批她不應該單獨將小孩留在車上，甚至一度揚言要和警察舉報她的失職行為，直到女車主向她保證不會再犯，才滿意的開車離去。

里里表示，她當時認為只是暫時下車幾分鐘，才沒有鎖上車門或是帶孩子下車，事後也對自己大意的行為感到自責，但很慶幸孩子沒事，也覺得這是一個很好的警示例子，以後絕不會再犯。比弗頓警方發言人亨德森（Matt Henderson）也笑稱「我們很感謝偷車賊安全將孩子歲回來，這是很有風度且禮貌的行為」。儘管如此，該名「義賊」還是需要為了偷車付出代價，警方目前也在持續追查他的行蹤。