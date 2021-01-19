每個人家裡都會準備幾個常用藥膏，以備不時之需。日前一名網友就PO出一罐葫蘆狀的瓶子，詢問有沒有人知道這是什麼東西，沒想到照片曝光後竟喚起許多人過去的回憶，激動直呼「那是阿嬤冰箱內的必備良藥！」
一名網友昨（18）日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，貼出一張蓋著金蓋子的葫蘆狀白瓶子照片，並詢問「看得懂這是什麼嗎？」雖然原PO刻意將瓶身的藥名都蓋住，還是喚起大批網友的回憶殺，嗨喊這是從小看到大的「阿嬤必備神藥」。
有網友就留言，「阿嬤牌燙傷藥」、「根本是阿嬤的超強嫁妝。」、「這個超好用的欸，我很愛用」、「阿嬤欸白藥膏」、「小時候家家冰箱必備」、「遊覽車上必買，很多長輩都說很好用一次買很多罐，我覺得長輩出門在遊覽車上花最多錢就是這個」。
據悉，該品牌燙傷藥膏在台灣有多年歷史，是許多長輩當年到彰化鹿港等地旅遊的必買遊覽車伴手禮之一，甚至還有人幫忙代購至志國外去。有趣的是，有網友還神出當年廣告影片，PO上網後再度引爆話題。
文章來源：FB/爆廢公社公開版
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