日本原創動畫作品《PUI PUI 天竺鼠車車》自今年1月5日開播後，就引起日本以及台灣網友熱烈討論，儘管每集內容都不超過3分鐘，但動畫角色的可愛造型，和引人想像的世界觀設定，都成為觀眾們「中毒」的關鍵，其動畫魔性的吸引力也讓網友們紛紛直呼：「小孩子才看鬼滅，大人都看天竺鼠車車」。
《PUI PUI 天竺鼠車車》是日本東京電視台所推出的幼兒動畫短片，由動畫師見里朝希擔任導演和兼編劇，他在學生時期就有不少優秀的動畫作品，獲得了國際大獎的肯定，這次利用羊毛氈、將天竺鼠混合車子創造出各種奇特的Q版角色，讓牠們既是人類的代步工具，又像是各自擁有鮮明個性的小動物，而且片中角色的聲音，也都是收錄自真實天竺鼠的叫聲。
有趣的世界觀設定果然讓這部動畫剛開播就引起熱烈迴響，不僅在日本推特上掀起討論，就連許多台灣網友也都深陷《天竺鼠車車》的魅力之中，動畫在台灣由木棉花代理於YouTube上架，第一集和第二集發布至今，觀看數竟突破了60萬和40萬。
網友們看完後紛紛激動「敲碗」求下一集，也忍不住大呼：「小孩子才看鬼滅，大人都看天竺鼠車車」、「怎麼辦，想一直看下去」、「身為一個成年人我卻覺得十分療癒」、「我這輩子沒有看過這麼完美的動畫」、「作為成熟的青年男子，這種動畫就是我們該看的」；另外警政署粉專「NPA署長室」也趁機搭上熱潮、宣導行車安全，讓網友都笑翻了。
#PUI PUI 天竺鼠車車 #動畫 #日本 #爆紅 #迷因
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。