不起眼的舊物也有可能是價值連城的寶貝喔！一名網友日前在家裡大掃除時翻出大量有百年歷史的手寫古書，家人討論之後考慮捐贈佛堂或是直接丟掉。照片曝光後瞬間掀起熱議，有網友就急勸別丟，認為拿去拍賣有可能價值上億。

原PO奶奶透露這些經文都有100年到200年的歷史，是原PO阿公的奶奶的寶貝。(圖翻攝自FB/爆廢公社二館)

一名網友今（19）日在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示最近趁農曆年前進行大掃除，結果在家中翻出大批古董經書，奶奶透露這都是阿公的奶奶的寶貝，至少都有100年到200年的歷史，其中更有好幾本是手工抄寫。

原PO也進一步指出，自己對經書沒啥興趣，也沒有研究，不了解這些古書到底價值多少，和家人討論之後，認為如果有佛堂寺廟要收藏可以捐贈，否則考慮丟掉，畢竟放在家裡也是積灰塵而已。

文章曝光後掀起熱議，有不少網友紛紛歪樓笑稱，「燒一燒就可以出現大清龍脈所在」、「不用去西天取經了」、「有沒有如來神掌？從天而降的掌法，想學」。其他人則認為可以裱框收藏，或是找專人鑑定其價值，「哇，這個是寶物啊，不要給我，我裱框收藏」、「這些對於佛教來說是寶物啊」、「這個拿到蘇富比拍賣，有可能賣到上億元喔」、「這個拿去整理然後可以裱框保存，不過整理曠日費時就是了」。