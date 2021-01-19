狗狗真的是人類最貼心、忠誠的伙伴！英國一名男子因為腿受傷而打了石膏，必須拄著拐杖來移動，然而他養的愛犬竟也突然跟著「跛腳」，讓主人非常擔心，立刻帶著牠到獸醫診所，沒想到檢查結果出來後，愛犬並沒有受傷，會跛腳的真正原因竟是「同情」！

根據《每日郵報》報導，居住在倫敦的男子羅素（Russell Jones）日前因為腿受傷打了石膏，每天都必須倚靠拐杖才能走路，不過他卻發現自己所養的愛犬比爾（Bill Hop）走路時竟會抬起左前腳，一跛一跛地前進。

羅素對此感到非常擔心，於是帶著比爾到獸醫診所，花了共300英鎊（約新台幣1.1萬）的費用進行檢查和照X光，但最終的結果顯示，比爾的健康狀況並無大礙，獸醫師也解釋，最可能導致比爾「跛腳」的原因，就是因為牠「同情」主人，所以模仿了主人的行為。

羅素得知真相後深受感動，把比爾模仿自己走路的影片分享到臉書上，也在文中表達了對愛犬的愛意，這段影片很快就吸引超過200萬的觀看次數，網友們也都被比爾善良且單純的行為打動，紛紛留言：「居然是因為同情才模仿你！你們兩個都要快點康復啊！」、「狗狗太聰明了！不過我也同情你付了那麼多的獸醫費用」、「這是一段太純粹的愛了～」。

報導中指出，維也納大學在2011年就對狗的模仿行為進行研究，發現儘管某些舉動並不符合牠們的最大利益，但這些狗仍會選擇模仿主人。