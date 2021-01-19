大陸廣東日前發生一起離奇的車禍事故，一輛貨櫃車在左轉時，疑似因為未注意到右側前進的奧迪Q3休旅車，貨櫃直接壓上奧迪車頂，沒想到奧迪也不是省油的燈，直接化身「千斤頂」將貨櫃車直接頂起，影片曝光後隨即在網路上瘋傳。

綜合陸媒報導，廣東省佛山市順德區本月16日發生一起罕見的車禍，在網路上引發軒然大波，畫面中可見，一台白色的奧迪休旅車原本打算在貨櫃車左轉時，快速的直行通過，沒想到，貨櫃車駕駛疑似沒有注意到右側有一輛車，貨櫃竟然直接插入奧迪窗戶，並且撞斷其後照鏡，在龐大的力道之下，奧迪車身甚至「被拎起」並向右傾斜翻覆，不斷在地上拖行。

離譜的是，面對貨櫃車的強勢輾壓，奧迪也不甘示弱的化身為「千斤頂」，瞬間將貨櫃車直接頂起來，最後車主只能從車尾爬出逃生。所幸整起事件並未造成人員傷亡，反倒是因為畫面太過離奇，引爆網友熱議。

對此，有目擊者表示，是這輛白色奧迪車速過快，硬要從貨櫃車尾部通過才會釀禍，但也有人認為，貨櫃車可能超過長度限制，有裝載違規嫌疑，尚待警方進一步釐清肇事責任。