新冠肺炎疫情至今仍在全球肆虐，不少產業都因此停擺，沒想到竟連野生動物保育團隊也受到嚴重影響，南非一些盜獵集團趁著野生動物救援團隊無法搭機前往巡視的空檔，竟開始大肆殺害野生動物，造成不少悲劇產生，一隻犀牛寶寶窩在媽媽的懷中不斷吸奶討食，對於媽媽身亡的事情完全不知情。

Helicopter airlifts orphaned baby #rhinos found next to their slaughtered mothers https://t.co/mS0B9rBN8W #illegalhunting #poaching Curse to anyone who purchases rhino horn! pic.twitter.com/3uSJawx3lO — Debborah Donnelly (@DebbyDonnelly) January 15, 2021

根據《鏡報》報導，尼可（Nico Jacobs）和他所屬的南非救援團隊近日救了一隻犀牛寶寶洛蒂（Lottie），牠被發現時正窩在被砍傷而死亡多時的母親懷中，因為飢餓不斷吸吮著媽媽的乳頭，似乎對於媽媽過世的事實毫不知情。

不過這種悲劇並不是個案，尼可透露，每年都有約1600頭犀牛被獵殺死亡，留下了數百隻的孤兒犀牛，去年救援團隊在72小時內接到40多通救援犀牛的通報電話，可以見得盜獵情況的嚴重和誇張程度。

而那些盜獵獵人幾乎都是為了取得犀牛角，它們是世界上最為昂貴的商品之一，甚至遠超過黃金的價值，因為犀牛角在亞洲不少地區的傳統醫學中，都被視為相當珍貴的藥材，不僅可以解宿醉、發燒，甚至還可以治療癌症，還有人會買來作為財富的象徵；但尼可也指出，事實上這些犀牛角的成分和指甲並沒有任何不同。

尼可對於野生犀牛的未來感到十分擔憂，尤其是在去（2020）年，因為新冠肺炎疫情的關係，讓航班大量停飛，盜獵集團趁此機會大幅增加了盜獵活動，尼可表示：「犀牛是南非最珍貴的動物之一」，但如今只剩下2萬頭白犀牛和5千頭黑犀牛，「人們如果想要孩子們有機會看見犀牛，那就應該採取行動，否則按照這個速度，牠們可能很快就將滅絕」。