清朝康熙皇帝年少時鬥倒朝廷第一號權臣鰲拜，成年後平定三藩、親征噶爾丹、開創出太平盛世，被後人尊為「千古一帝」，不過坊間也流傳不少康熙的風流韻事，據後世考證，康熙光是妃嬪就高達70餘人，臨幸後宮時更有一夜「九妃連珠」、「八嬪臨御」的喜好，比現代人都還會玩。

歷史記載，康熙的皇后嬪妃之多令人眼花撩亂，而「九妃連珠」和「八嬪臨御」指的是康熙一晚上可以連續要九個妃子級的女人或是八個嬪級的女人侍寢，體力相當驚人。加上九位妃子各個頗具盛名，分別為慧妃、平妃、良妃、榮妃、宣妃、成妃、惠妃、順懿密妃、純裕勤妃，所以被民間稱為九妃連珠。

事實上，明清時期，宮廷內有一個專門掌管皇帝與後宮房事的機構叫作敬事房，為了防止皇帝「馬上風」而亡，總管太監有一道對皇帝的特權，只要嬪妃們伺候皇帝時間過久，就會在房門外高呼「時辰已到」，若是皇帝興致正高故意裝聾作啞，太監會一再呼喊，直到第三次，皇帝就必須停止，不能再拖延，這時太監就會到龍床前用被子將嬪妃裹好，送其回寢宮。

不過敬事房也是看人下通牒，面對盛氣凌人的康熙帝，就算一夜九妃連珠、八嬪臨御，太監們也不敢吭聲，就這樣，康熙在長年累月荒淫無度之下，身體健康也亮起紅燈，而此時的他後宮生活依然沒有節制。至於清末同治皇帝就比較懦弱，龍威不足，面對敬事房也只能乖乖遵守祖宗家法。