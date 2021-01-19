搭飛機時有不少需要注意的小細節，有些甚至還涉及到衛生問題！美國一名空姐最近拍攝了一段短片，警告大家在搭乘飛機千萬不要喝和熱水相關的飲品，更曝光了背後的暗黑原因，讓網友們聽到都相當震驚，甚至還有其他空服人員留言作證。

根據《太陽報》報導，這名美國空服員凱特（Kat Kamalani）也是一名網紅，經常會在網路上分享生活知識和小訣竅，其中大部分的內容都和她的職業有關，最近她在Tiktok發布一段短片引起熱議。

凱特在影片中指出，旅客們在搭乘飛機時最好不要喝沒有用金屬罐或塑膠瓶包裝的東西，包含了任何需要使用熱水沖泡的飲品，像是咖啡或熱茶，她也揭開了背後的原因：「這些水槽幾乎從未被清洗過，非常噁心」，如果去詢問空服員交談，就會發現他們很少會喝茶或咖啡。

如果有父母帶著嬰兒一起搭乘飛機，碰上需要沖泡牛奶的狀況時，凱特也建議應該向空服員所要瓶裝水以及熱水，先用瓶裝水沖泡奶粉後，再將瓶子浸在熱水裡加熱，「千萬別直接把熱水倒在奶瓶裡」。

這部影片上傳至今才短短6天，觀看次數就已經超過190萬，大部分網友都對這個「冷知識」感到震驚，甚至提出質疑，為何空服員明明知道水槽很髒卻不去清洗，「所以你們為何不清洗一下？」。

另外，有從事空服人員的網友出面留言作證，「這是事實！身為前空服員，我可以證明這說法100%正確」；但也有其他空服員反駁，認為這個說法並不適用每家航空公司，「我們的航空公司真的有確實清理水槽」。