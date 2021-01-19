澳洲北領地蟹爪島（Crab Claw Island）一名漁夫，15日為了取回自己的船，竟然直接跳入滿是鱷魚的水域狂游30公尺，超瘋狂行徑讓一旁目睹的民眾全為他捏把冷汗。

根據英國《每日郵報》報導，當地民眾吉諾·盧格萊蒂（Gino Luglietti）日前全程目睹這一驚險畫面，並將過程拍下，畫面中顯示，一名漁夫不顧蟹爪島水域有野生鱷魚出沒，竟然忽略島上的警告標誌，一躍跳入水中，游向距離岸邊30公尺遠的一艘小船上。

過程中還可聽見一旁的圍觀群眾驚呼連連，「真是一個勇敢的傢伙」、「他做得到嗎？」、「已經10公尺了，他快游到了」，離譜的是，當漁夫安全游上船後，島上群眾更響起如雷掌聲，為他喝采。

對此，盧格萊蒂十分錯愕，痛批該位漁夫的瘋狂行為根本是在拿自己的生命開玩笑，「我自己是絕對不可能做這種蠢事的！」

此外，島上度假飯店的經理約翰·羅登瑞斯（John Roodenrys）及鱷魚專家湯姆·尼科爾斯也同聲對漁夫的魯莽行徑做出譴責，認為他冒險渡河的舉動十分愚蠢，畢竟在澳洲北領地野生地區生活的鹹水鱷就高達10萬隻，誰也不知道災難何時降臨。