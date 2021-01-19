原來麻雀裡竟然也有「劈腿大師」！日本網友日前捕捉到一個驚人又可愛的畫面，只見一群麻雀正停在樹枝上休息，然而其中有一隻麻雀的姿勢卻相當詭異，仔細一看就可以發現牠的2隻腳竟呈現「一字馬」的狀態，橫跨在2根樹枝上，專業的架式和表情讓網友們全都被萌翻了。

網友「@zaikoshobunsale」平時就非常喜歡拍攝鳥類的照片，並分享到社群平台中。日前他外出取材時，看見有一群麻雀正停在樹枝上休息，不過其中一隻的姿勢卻特別詭異，他立刻就拿出相機，將這可愛又神奇的一幕給拍了下來。

從照片中可以看到，當時有6隻麻雀停在枯枝上，看似相當平常的畫面，只要仔細一看就會發現亮點，中間用手指貼圖指出的麻雀，竟2腳開開、分別緊抓住2根樹枝，採用高難度「一字馬」的姿勢，還擺出一臉專業又認真的表情，模樣相當逗趣，讓PO主看到後也忍不住笑著吐槽：「怎麼就你抓得最奇怪」。

Jean-Claude Van Damme dans toute sa splendeur pic.twitter.com/8RZ0hyl9NP — Rayco (@AithammoudaA) January 17, 2021

照片曝光至今才不到短短2天的時間，就已經吸引超過159.6萬名網友按讚，還被台灣和大陸的網友轉載到臉書粉專和微博上，這專家級的劈腿站姿讓不少人都被逗笑了，紛紛留言：「劈腿大師」、「胸肌也很大耶」、「麻雀：人類，我怎麼站還需要經過你同意嗎？」，還有網友想起了「動作硬漢」尚克勞德范達美（Jean-Claude Van Damme）在2台卡車中騰空劈腿的經典廣告畫面。