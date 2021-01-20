狗知道同伴失蹤了，牠們也會露出難過的表情。大陸河南長垣市一隻黃金獵犬，經常叼著尋狗啟事的牌子，在大街上尋找另一隻金毛，讓路人忍不住停下腳步圍觀，原來牠的玩伴在去年失蹤，至今主人都還未找到牠，因此便製作尋狗啟事讓愛犬叼著，期間牠甚至會流下眼淚，讓人看得非常不捨。

黃金獵犬毛毛與二炮每天叼著尋狗啟事外出，希望可以找回玩伴豆豆，不少民眾得知後，都感到非常不捨。(影片來源/youtube/澎湃新聞)

綜合外媒報導，邵姓飼主養了3隻黃金獵犬，分別是毛毛、豆豆及二炮，約1至2歲左右，經常在抖音分享愛犬的日常，豈料去年底豆豆竟失蹤了，他調閱附近監視畫面後發現，一隻看起來像是豆豆的黃金獵犬，曾被綁在一輛三輪車上，當時車主還下車看病，邵男不禁推測，愛犬應該是被人帶走的。

而毛毛、二炮與豆豆經常玩在一起，自從豆豆失蹤後，其餘兩隻狗似乎也知道玩伴不見，原本活潑好動的牠們，自此整天悶悶不樂的，情緒非常低落，甚至會至牠們曾經一起玩的空地上徘徊，邵姓飼主便自製尋狗啟事的牌子，讓愛犬散步時一邊叼著，期盼可以藉此找回豆豆，期間愛犬走到一半，甚至會流下眼淚，讓人看了非常難過。

邵姓飼主表示，由於擔心豆豆恐遭遇不測，他還特地至狗肉市場、大型屠宰場等找狗，極力譴責偷狗的人，更勸對方趕緊歸還豆豆，表示他願意支付賞金給提供愛犬線索的民眾，「我們在豆豆還是幼犬時，就開始養牠了，感情非常的深厚，牠是我們不可分割的一部分，我譴責小偷的行為，希望他們不要再做這種不道德的事情」。