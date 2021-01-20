誤以為自己是豬的橘貓？屏東有一隻橘貓，日前偷偷闖入豬舍，有趣的是，牠竟與小豬一起喝奶、睡覺，模樣非常可愛，好像把自己當成小豬的同伴，而超萌照片曝光後，不少人笑著表示「橘貓跑錯棚了啦！」。

屏東有一豬舍發生貓咪迷失自我的情形⋯⋯ 以為自己是豬！！ 🐱OS：你才是貓你全家都貓我是豬啦 (W網友提供) 為保護當事貓局部馬賽克處理 #橘貓正常發揮 由屏東迷PingtungMeaning 發佈於 2021年1月19日 星期二

一名網友將照片投稿至臉書粉專「屏東迷PingtungMeaning」，表示屏東一間豬舍，近日闖入一隻橘貓，沒想到牠似乎把自己當成豬，與5、6隻小豬圍在母豬身邊，跟牠們一起吸奶，期間甚至還把另一隻小豬擠開，並壓在對方的身體上面，看起來喝得比小豬還賣力。

橘貓吃飽喝足後，不僅沒有離開，還與小豬窩在一睡覺，而小豬也沒有排擠牠，甚至伸出前肢抱著橘貓睡，表現出跨越種族的情誼，而橘貓的毛色與其它粉色小豬不同，在豬舍裡格外顯眼，粉專也笑著寫下「屏東有一豬舍發生貓咪迷失自我的情形，以為自己是豬！橘貓OS：你才是貓，你全家都貓，我是豬啦」。

不少網友笑翻表示「毛色正確，沒什麼問題呢！」、「原來貓咪是豬豬餵長大的」、「橘毛豬」、「以為自己是豬豬的貓」、「貓咪也跟小豬好朋友一起共進餐飲嗎！臥底貓咪：我也要跟著入境隨俗啊，喝點止餓而已」、「橘貓跑錯棚了啦！」。