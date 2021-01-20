南非一對夫妻欲幫父親處理待售屋，日前便至該房查看，沒想到一打開門，他們馬上被眼前的畫面嚇傻，窗外的露台上竟趴著6隻不速之客，凶神惡煞的看著他們，讓夫妻倆無奈地表示「看來有人比我們先住進來了」，而猛獸當時還不願離開，直到被關門聲嚇壞後才移動身體，畫面曝光後讓不少人驚呼不已。

So we arrive at my Father's house (that's for sale) on Leadwood Estate today only to find someone has already moved in.... 由 David De Beer 發佈於 2021年1月11日 星期一

根據《每日郵報》報導，戴比爾(David De Beer)與妻子瑪莉絲卡(Mariska)，日前至位於霍德斯普魯伊特(Hoedspruit)的利德伍德莊園(Leadwood Estate)，檢查父親待售的房屋，沒想到他們一打開門後，馬上被眼前的景象嚇壞，隔著玻璃窗的屋外露台上，竟躺著6隻懶洋洋的獅子。

影片中可見，獅子慵懶的躺在露台上曬太陽，即使發現有人進屋，牠們也完全不在乎，聽到關門時發出的聲響後，獅子們才被嚇得站起來，期間似乎還能感受到牠們的不滿。戴比爾進一步補充，指當天看到的全為母獅，牠們準備離開時，似乎還非常不捨，時不時回頭張望，看起來已經把露台當成自己家。

戴比爾也提到，獅子躺在露台的情況並不常見，不過他們已經很習慣野生動物的出現，只是進屋時要特別小心，因為獅子也可能撞破玻璃。而戴比爾的待售屋售價不到10萬英鎊，此房距離首都約翰內斯堡(Johannesburg)約450公里，該區域仍屬於大型動物保護區內，位置不僅交通便利，也有機會與野生動物近距離接觸。