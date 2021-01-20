不少網紅為了拍出美照，都會想方設法喬出最好看、新奇的畫面。大陸一名男子日前到昆明海埂大壩旅遊，一時興起想學網紅，把麵包叼在嘴巴裡餵海鷗，沒想到下秒卻反遭海鷗攻擊，噴得他一臉鳥屎，整個過程全被一旁的親友給拍了下來，大家全都笑翻了。

大陸男子想拍和海鷗親密互動的畫面，結果卻反遭鳥屎攻擊。(圖/擷取自微博)

根據《澎湃新聞》報導，雲南昆明的海埂大壩因為風景優美、海鷗眾多，有不少遊客都會到這裡來觀光拍照，餵海鷗也是來到這裡必做的事情之一。最近一名男子也去海埂大壩旅遊，他一時興起想要學網紅拍出和海鷗親密互動的畫面，於是把麵包叼在嘴巴裡餵食，抬起頭等待。

沒想到才沒幾秒時間，真的就有海鷗靠近，只不過牠們不是為了吃東西，反而排出了一坨鳥屎，就這樣「降落」在男子臉上，讓他瞬間噁心得低下頭不斷乾嘔。

這段意外全程被一旁的親友拍下，影片曝光後不少網友都忍不住笑了出來，紛紛開玩笑地吐槽：「真是大吃一斤（驚；雙關含意）」、「來自大自然的饋贈」、「海鷗：麵包太乾了，給你加點奶油」、「冷風吹這麼久，吃口熱的吧」。

事實上，這種餵食海鷗的方式相當危險，昆明市鳥類協會副秘書長王智斌提醒遊客，最好還是盡量遠離海鷗，避免太過親密的舉動，以防止意外發生。