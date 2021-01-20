美國一戶人家前陣子剛搬新家，然而卻發現浴室裡一面大鏡子看起來不太對勁，於是他們決定把它拆除，沒想到這面鏡子竟是一面「雙面鏡」，可以窺探、觀察客廳的情況，而且裡面還藏有一個詭異的密室，經過詢問鄰居後，一家人才終於得知前屋主竟是一名「毒梟」！

根據《太陽報》報導，18歲的少女安娜貝爾（Annabell Mickelson）日前在Tiktok發布一系列短片，她透露自己一家人前陣子剛搬到新家，不過一踏進浴室就可以看見一面嵌在牆上的大鏡子，而且透過鏡子的反射，還可以把整個客廳的情況看得十分清楚，讓他們都覺得有些不對勁，於是決定拿電鋸將這面鏡子給拆下來。

沒想到鏡子後竟然藏有一間密室，裡面布滿了電線，以及一個木製櫥櫃，他們轉而向鄰居探聽前屋主的資訊，才終於得知對方的真實身分竟是一名「毒梟」，他經常在家中開狂歡派對，為了掌握屋內的情形，才會裝設這面極大的雙面鏡；此外，房子周遭也都裝了滿滿的監視器，一家人推測，密室裡的電線應該就是用來連接這些監視器。

安娜貝爾也透露，他們在車庫中還發現了一個小閣樓，而且更讓她害怕的是，之前曾有陌生人找上門，要求挖出埋在院子裡的2.5萬美金（約新台幣70萬）。

這段驚悚恐怖的經歷曝光後引起熱烈討論，不少人都感到毛骨悚然，不過也有熱愛冒險的網友希望安娜貝爾可以上傳更多的「開箱影片」。

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