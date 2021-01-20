泰國2隻小狗隔著木門吵架的影片在網路上流傳，雙方都非常凶狠地咆哮著，不過當飼主幫忙把木門打開後，牠們卻瞬間變成「小孬孬」裝沒事，等到木門關上才敢繼續憤怒吼叫，逗趣的情景讓飼主和網友們全都笑翻了。

根據《每日郵報》報導，這段影片拍攝於泰國羅勇市，2隻狗狗Hemanth和Mintra正在住家外爭吵，雙方都擺出凶狠的表情、齜牙裂嘴，還不斷朝著對方大聲咆哮，只不過2隻狗中間卻隔著一道木門，只能透過旁邊小小的縫隙看向彼此，其中一隻狗還會把嘴巴塞到縫隙裡，就像是想鑽過去和對方大打一架。

一旁的飼主看牠們吵得這麼激烈，幫忙打開了門，想讓牠們「正面對決」，沒想到當門緩緩滑開時，2隻狗狗頓時氣焰全消，吠叫聲立刻止住，雙方都露出一臉無辜的模樣裝沒事；不過當木門再度關上，牠們就又瞬間「爆氣」，開始了新一輪的爭吵。

這樣的狀態一直重複好幾次，2隻狗狗也在憤怒和裝沒事的情緒中不斷轉變，飼主對眼前這一幕實在哭笑不得，無奈地說：「Hemanth和Mintra不能安靜，一直處在爭吵狀態，但當我給了『正面對決』的機會時，牠們卻不那樣做。牠們只會在有東西保護自己的時候才變得勇敢」。