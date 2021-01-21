阿姆斯壯是第一個登月的太空人，但在人類以前，恐龍可能比我們更早登陸月球。有專家認為，6600萬年前的巨型小行星撞擊地球後，不僅導致恐龍滅絕，甚至還可能將部分恐龍等史前生物殘骸，噴飛到太空或月球上，這也意味地球上第一個登月的可能並非人類。

Did DINOSAURS beat man to the moon? 🤯 由 Daily Mail 發佈於 2021年1月19日 星期二

根據《每日郵報》報導，行星科學家布蘭南(Peter Brannen)在2017年出版的《世界的盡頭》(The End of the World)書中提到，6600萬年前撞擊地球的小行星，可能比珠穆朗瑪峰(聖母峰)還大，而且撞擊到大氣層的瞬間，相對速度比高速子彈射擊快20倍。

小行星速度非常快，以至於它能在0.3秒內，從波音747班機巡航的高度墜落到地面，巨大能量瞬間壓縮與地球間的空氣，使撞擊地點附近氣溫飆升，數百英里內的所有生物可能在數分鐘內被焚燒，甚至讓岩石汽化，並釋放出數十億噸的硫和二氧化碳。

而有一部分的地球表面及史前生物，則可能被高速噴飛至太空中，速度過快甚至脫離地球軌道，過程甚至發生於1、2秒內，布蘭南認為，這些古生物殘骸有機會落在月球或火星上，在月球上甚至還可能找到一些恐龍的骨骼，這也意味恐龍可能是地球上已知最早登陸月球的生物。