近幾月泰國頻傳漁夫「撿石致富」的事件，去年12月才有一名漁夫撿到100公斤的石頭而賺進千萬，本月又有一名漁夫在岸邊撿到一塊乳白色的巨大怪石，送去檢驗之後證實是價值800萬台幣的「鯨魚的嘔吐物」，讓他一夜之間成為人人稱羨的百萬富翁！

漁夫將撿到的怪石送驗後，發現竟然是價值800萬的「龍涎香」。(影片來源/YouTube/Khaosod TV - ข่าวสด/如遭刪除請見諒)

根據《Khaosod TV》報導，泰國一名20歲的漁夫瑪哈潘（Chalermchai Mahapan）於6日出海捕魚，因氣候不佳提早上岸，停靠船隻時卻意外發現一塊重達7公斤的乳白色怪石，原本以為只是一塊普通的石頭，但仔細觀察後懷疑它價值不斐，還是決定將它搬回家。

瑪哈潘先將石頭交給村里長者鑑定，對方認為很有可能是「龍涎香」，於是瑪哈潘又再交給實驗室化驗，最後證實真的是從抹香鯨腸道分泌的龍涎香，且價值高達21萬英鎊（約新台幣800萬元）。

瑪哈潘開心表示，「我真的很幸運能發現它，目前我不急著出售，但已經有請代理商幫忙找國際買家了。」並透露將以每公斤2.4萬英鎊（約新台幣97萬）的價格出售。

據了解，龍涎香又稱「灰琥珀」，古人喜歡叫它「阿末香」、「俺八兒香」，是一種從抹香鯨消化系統所產生的固態臘狀可燃物質，因為有其獨特的甘甜土質香味，經常被用來當香水的定香劑。