動物第一次當媽，還不熟悉如何育兒的牠們，一不小心就可能傷到孩子。美國田納西州的納許維爾動物園內，一隻明星長頸鹿日前懷孕，當地民眾對此都非常興奮，甚至會透過網路直播，觀看長頸鹿媽媽的懷孕日常，豈料新生兒剛出生不久，就被媽媽踩斷脖子喪命，園區頓時陷入悲傷情緒中。

綜合外媒報導，納許維爾動物園(Nashville Zoo)裡的6歲長頸鹿娜莎(Nasha)懷孕後，園區便透過直播在網路上分享牠的生活，日前牠即將臨盆，但分娩過程並不順利，無法自行生下寶寶，最終在獸醫徳黎索(Matthew DeLisle)的協助下，才成功產下孩子。

納許維爾動物園獸醫藥物負責人舒瓦茨（Heather Schwartz）表示，長頸鹿寶寶剛出生時，非常有活力，之後便將牠送至娜莎身邊，可以看出牠們的感情非常好，但娜莎在育幼期間疑似不小心傷到寶寶，導致牠出現異狀，飼養員發現後趕緊進行急救，但最終仍無法救回長頸鹿寶寶。

動物園進行初步檢查發現，寶寶的脖頸處受到創傷，推測可能是造成死亡的原因，但詳細原因仍要待進一步檢驗，才能確定真正死因。

舒瓦茨也提到，「長頸鹿懷孕期間，我們盡全力提供最好的照顧，沒想到寶寶最後還是死了，這也是娜莎的第一胎，可能是經驗不足導致，未來將特別照顧與關注她的需求」。