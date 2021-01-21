大學選填的科系往往是將來職涯發展的重要關鍵。對此，一名網友日前就好奇在網路上發起討論，想知道大家覺得電機系和數學系哪一個比較難念？文章曝光後，網友答案幾乎一面倒，更有過來人出面哀號：「這科系真的不是人念的！」

一名網友昨（20）日在PTT八卦板發文，表示他的高中同學有的念電機系，有的則是念數學系。聽電機系說，除了大一作息還算正常之外，後面3年幾乎每天都要熬夜，期中期末前睡覺更是一件奢侈的事情，永遠都有做不完的習題和讀不完的書。

數學系的同學則透露，雖然課業沒有電機系那麼密集，但是主科每科的課本看起來都像是天書，沒天分的人幾乎有8成都要重修才會過，該名同學自己也是讀了5年才順利畢業。超艱苦的學習經歷讓原PO當場嚇壞，也發起討論直呼「數學系比較難唸還是電機系呀？」

文章曝光後，大部分得網友都秒答「數學系」最難念，「數學，去問大2~大3的主修科目就知道。」、「讀了要死要活考個10分，然後是系上前5高分，數學系物理系就這種感覺」、「數學啊，根本不是人念的，正常人唸完4+2年都變怪人」、「數學難多了好嗎，電機系難也是難在數學」、「我數學系讀3年還是不知道學了啥」。

還有人表示雖然數學系難度較高，但出路卻是電機系略勝一籌，「電機讀完直接去輪班了，至少不會畢業即失業」、「數學系物理系難度屌打電機，但出路被電機屌打」、「電機會高分就是因為相對好念出路又好啊…」。