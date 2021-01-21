泰國有民眾傍晚經過樹林附近時，發現路邊有一隻母象，不斷發出嘶吼聲，看起來像在哭一樣，讓民眾驚覺有異狀，隨即通報救援人員，而救援隊抵達後發現，原來牠的寶寶掉入洞裡爬不出來，母象又無法自行救出孩子，因此才會向人類求助，在救援人員的幫忙下，小象才成功脫困與媽媽團聚。

根據《The Dodo》報導，當時母象從樹林探出身體，頻頻發出哭泣聲，讓路過的民眾驚覺不對勁，便立即上前查看，發現母象疑似被電鐵絲網困住，民眾趕緊通知救援團隊，而電鐵絲網也順利被關閉，母象才緩緩站起身，但牠脫困後便沒有馬上離開，而是逗留在原地，似乎還想帶領眾人至他處。

救援人員跟著母象走後，發現地面上的一個洞裡，不斷發出大象的啜泣聲，靠近一看才知道，原來母象的寶寶意外掉進洞裡，由於洞有些深度，母象根本難以將孩子救出，只能向人類求助，而救援人員利用怪手，試圖挖出一個小斜坡，而母象似乎非常擔心，全程站在旁邊觀看，期盼孩子能趕緊被救出。

成功挖出斜坡後，小象沿著路自行爬出來，由於受困好幾天，牠似乎沒什麼力氣，期間還不小心跌倒，一旁的救援人員也幫忙推著牠走，小象才順利爬出洞，抵達地面後，牠一時還找不到媽媽，因此露出非常焦慮的表情，但隱約能聽到媽媽的聲音，隨後牠循聲離開人群，趕緊跑進樹林裡找媽媽，畫面讓人看得非常感動。