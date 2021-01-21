現在網路銀行相當方面，不管是轉帳還是收款都可以及時完成。不過日前一名男網友卻表示，收到欠錢朋友的匯款證明，等了一天卻遲遲未入帳。其他網友看到他附上的匯款證明立刻發現破綻，傻眼直呼「花錢認清一個人！」

有眼尖網友發現上面的字體顏色粗細都不大相同，認為應該是經過後製。(圖翻攝自FB/爆怨公社)

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示有個朋友欠他2780元，拖了好久最近終於要還錢，還不忘附上匯款證明。但他等了一天卻發現這筆款項遲遲沒有入帳，忍不住好奇PO網詢問「真的會那麼久嗎？」

照片曝光後，許多人紛紛留言提供意見，「秒匯秒收啊，還在那邊等一天」、「手機轉帳馬上就有了」、「打電話去他匯款的銀行問，通常匯出的時候就有紀錄了」、「現在app轉帳都超快入帳的，根本不用2分鐘」、「線上轉帳都是當下入帳，沒有受什麼營業日工作日的侷限，對方說已經完成轉帳，一分鐘內登入帳戶看，沒有就是沒有」。

還有眼尖的網友發現，這張匯款證明的「轉帳金額」、「收款人」、「轉入帳號」、「轉出帳號」、「轉帳日期」的字體粗細顏色全都不一樣，很明顯經過後製，甚至圖片的右下角也有修圖軟體的浮水印，紛紛怒斥，「這已經可以算偽造文書跟詐欺了吧」、「花2780認清一個人」、「手法有夠粗糙」、「先叫你朋友去進修PS吧」、「這要去報警，才會交易成功...」。