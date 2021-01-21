房子多為鋼筋混凝土、鋼構及木造等建造，但你願意花百萬，買用保麗龍蓋的房子嗎？日本琦玉縣一名單身漢，先前花了3000萬日圓(約新台幣807萬元)買保麗龍屋，外觀看起來像是冰屋，讓不少人都覺得非常詭異，而節目單位對此也感到好奇，進行採訪才知保麗龍屋的超強用途。

2018年曾有節目單位訪問保麗龍製作公司，發現其建材不只防震，且圓弧形屋頂設計還能抵禦強風。(影片來源/youtube/5020sakura)

日本綜藝節目《ナニコレ珍百景》日前收到觀眾投稿，指住家附近的空地上，出現了四個類似冰屋的奇怪建築，而節目組也至現場採訪，才知道這幾棟怪建築全由「保麗龍」建造，從高空俯瞰會發現，四個冰屋造型的建築分別用通道連接，男屋主也透露，建保麗龍屋花費近3000萬日圓。

而在日本以此價格，甚至能建一棟雙層獨棟別墅，保麗龍屋究竟有什麼魅力，也引發眾人好奇。節目組進屋後發現，內部裝潢非常別緻，四個冰屋空間分別為廚房、客廳、主臥與浴室，天花板則為圓弧形，每一間房都用走道連接，屋內空間看起來並不小。

不過，用保麗龍蓋的房子聽起來並不堅固，但實際上它的隔熱性高，而且冬暖夏涼，在夏天30至40度時，只需開一台冷氣就能讓屋內維持舒適的溫度，不僅如此，保麗龍屋甚至有防地震的作用，對於地震頻繁的日本，可說是非常優的購屋選擇，屋主也提到，該房歷經2016年的熊本地震，當時並未發生任何損傷。

先前也曾有節目單位訪問製作保麗龍屋的公司，發現還有挑高型冰屋的房型，而保麗龍屋不僅防地震，而且建材非常輕、方便搬運，利於建造，是一般木製屋的七分之一重，再者它的外牆其實很堅硬，製造商會塗上特製的塗層，使保麗龍能夠承受更大衝擊力，甚至可承重650公斤。

由於保麗龍屋設計成冰屋房型，因此下雪也不用怕被壓毀，雪會從弧形屋頂落下，再者這種建材並非市面販售的保麗龍，密度是普通的50至60倍，顆粒更小更密，因此也不易燃燒，而屋底用混凝土固定，再加上屋頂流線型設計，也能抵禦強風，因此日本部分地區也將保麗龍屋作為臨時避難所。