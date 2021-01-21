非洲大草原無疑是世界上野生動物種類最多的地方，掠食者和獵物之間殘酷的生存遊戲更是大自然亙古不變的法則。一名女遊客日前在非洲的國家公園觀光，正好看到鱷魚與獅子正在啃食一隻河馬，沒想到下秒河馬屍體竟做出「最後反擊」，讓在場人士全都嚇了一大跳。

沒想到明顯死亡的河馬竟做出最後反擊，放出連環響屁讓掠食者都嚇了一大跳。(影片來源/YouTube/Kruger Sightings/如遭刪除請見諒)

國外一名女遊客霍格伯格（Heike Hochberger）向YouTube頻道「Kruger Sightings」投稿，表示她從2016開始就習慣在尚比亞度過聖誕節，雖然2020受到疫情影響，她還是幸運能和朋友史提芬（Stephen）再次來到當地度假。

她過去就曾多次造訪南盧安瓜國家野生公園（South Luangwa National Park），但今年卻遲遲都沒有看到獅子的蹤跡，終於在等待17天之後，於1月6日早晨如願見到一群獅群懶洋洋的躺在一處潟湖附近休息。當天下午她和史提芬決定再度拜訪獅群，讓他們驚訝的是，潟湖中多了一隻明顯死亡的河馬，獅群則因為潟湖裡虎視眈眈的鱷魚而不敢輕舉妄動。

隨後獅群展開行動，開始享用這份難得的大餐，鱷魚則在另一邊找機會啃食，正當所有掠食者在大快朵頤的時候，河馬屍體竟突然放出「連環響屁」，巨大的爆裂聲如同槍響一般震耳，嚇的獅群和鱷魚全都停止動作，牠們傻眼的模樣也讓拍攝的霍格伯格忍不住笑出聲來。

霍格伯事後透露，大部分的動物死後，屍體會變的腫脹且充滿氣體，獅群牠們啃食的動作，就如何針刺一般，讓體內的氣體外洩，才會發生這種「屍體放屁」的奇妙現象。她指出，自己來這麼多次卻從來沒見過類似的畫面，認為這是一次難得又特別的經驗。