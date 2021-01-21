不少人愛刺激，喜歡到廢墟或是鬧鬼的地點探險。日本一名網友上周就孤身造訪一處已荒廢30幾年的遊樂園，沒想到竟看到年久失修的巨大摩天輪自行運轉，他將影片PO上網後瞬間吸引逾百萬名網友觀看，紛紛猜測其背後恐怖的傳說。對此，有專家就表示這其實是有科學根據的。

日本網友「鬼束7段」（@7dan）平常以到廢墟探險為興趣，經常在推特和網友分享他的經歷。上週他前往滋賀縣的「甲賀Family Land」（甲賀ファミリーランド）探查，該園從於1985年閉園就一直荒廢至今，裡面所有設施早就停止運轉且殘破不堪，卻盛傳裡面的摩天輪會自行轉動，且轉動時還會發出刺耳巨響的都市傳說。

鬼束7段抵達現場之後，果然看到摩天輪緩緩的自行運轉，忍不住驚呼「就像活著一樣，就這樣自己轉動起來。」他事後也將這段影片PO上網，馬上吸引百萬人觀看點讚，瞬間成為網路熱門話題。

據悉，甲賀Family Land在70年代以「滋賀縣面積最大的遊樂園」為噱頭盛大開幕，初期頗有人氣，卻因為交通不便等原因導致業績不佳，最後倒閉。關閉後仍吸引大批廢墟迷及靈異迷到此探險，「自轉摩天輪」的傳說更讓這裡蒙上一層神祕色彩。

但有不少人進行考證後發現，摩天輪因為設計問題，其實非常容易被風吹動，只要有適當風力就可以讓它自行慢慢旋轉，而巨大聲響只是單純因為設施老舊。推測應該是「在森林深處發出聲響持續迴轉的摩天輪」這樣的敘述，在科技不發達的時代本身就足以成為都市傳說，再加上地理位置偏僻，才會在各種加油添醋之後成為靈異怪談。