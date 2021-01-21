羅威那犬屬於中型犬，牠們骨骼強壯且氣勢兇猛，任誰看了都會害怕，但牠們在大丹狗面前，可就不能這麼囂張了。國外有一隻8個月大的羅威那犬，年紀還小的牠，對於任何事都充滿好奇，日前牠外出散步時，遇到一隻黑色大丹狗，竟直接撲向對方，沒想到體型較小的牠反被撂倒，模樣非常好笑。

國外一名女飼主養了一隻羅威那犬，並取名為布魯托(Pluto)，如今僅8個月大，還為愛犬創ig帳號@plutorottie，由於牠正值調皮階段，因此對於任何事都非常好奇，日前主人帶牠至公園遊玩，當時草地上還有一隻黑色大丹狗(Great Dane)，而布魯托看到對方後，表現出非常興奮的情緒。

布魯托隨後與大丹狗，玩起你追我跑的遊戲，由於牠的情緒非常地嗨，儘管發現對方比牠高，甚至要抬頭，才能看到大丹狗的臉，但布魯托完全不在乎，完到一半竟站起身，用前肢撲向大丹狗，但因對方比較大隻，布魯托不僅沒撲倒對方，下秒甚至反被撂倒在地上，露出「發生什麼事？」的表情。

而主人則表示，「別擔心！布魯托沒有事」。影片曝光後，不少人笑歪回應「果然是初生之犢不畏虎」、「被撲倒後秒懷疑狗生」、「牠還以為自己比較大隻啊！根本是搞不清楚狀況的小屁孩」。羅威那犬(Rottweiler)體力旺盛且警覺性強，是世界上最有力的犬種之一，一戰與二戰時期多作為警衛犬。