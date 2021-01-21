衛生福利部桃園醫院內新冠肺炎群聚染疫人數迄今已達10人，憂心疫情不斷擴大，近日民眾情緒格外緊繃，就有一名女網友抱怨，因為在桃園上班，同居男友不但一直要求她離職，甚至要她搬家，讓她爆氣反嗆「在桃園上班錯了嗎？身上都是細菌？」

原PO今（21日）在臉書社團《爆怨公社》PO文透露，自己本身是桃園人，加上在南崁上班，面對嚴峻的疫情，同居男友近期不斷鼓吹她離職，沒想到今天又傳訊息勸「妳最近先住妳家吧！疫情這樣，妳又在桃園上班」，讓原PO錯愕怒回「那我搬回家住就好，我是感染了嗎？還是身上都是細菌？」甚至崩潰直呼「在桃園上班就該死被嫌棄嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人替她打抱不平，「人性這個時候就出現了」、「男生的意思好像是怕她把病帶回來」、「放生吧！大難沒有臨頭，就要妳各自飛了」；也有人認真回應「很明顯妳錯了，新冠肺炎是病毒引起的不是細菌」。

不過也有人出言緩頰，「感覺他是表達的不好不完整，他只是想保護妳、擔心妳而已吧」、「感覺他沒什麼惡意，只是不知道踩到什麼突然被炸」、「妳怎麼不能換個角度，他怕妳通勤接觸更多人群」。

貼文同樣釣出不少桃園人感嘆「最近大家聽到『桃園』都離的遠遠的，莫名奇妙」、「住桃園就次等公民嗎？身為桃園人的我真感到悲哀」、「桃園人不止被貼標籤，已經要被獵巫了」。

事後原PO解釋，男友平時待她很好，只是因為疫情關係，加上近期工作壓力大，一早看到男友傳來這樣的訊息才會瞬間爆氣，「或許他只是出自關心，但當下的我太玻璃心，有點難過」，但她也強調「公司跟自己都有做好防疫措施，每天都有固定量體溫，消毒，且上下班都會固定更換口罩」，後續會再跟男友溝通。