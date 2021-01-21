幾張刮刮樂意外看清女友真面目？一名男網友日前透露，女友最近出手闊綽，不僅買了一堆精品包，還換了最新款的iPhone12，一問之下才知道，當時由他買單的刮刮樂中了頭獎，讓他錯愕反問「妳怎沒分給我？」沒想到女友的回答讓他瞬間眼神死。

原PO在匿名粉專《靠北女友》PO文透露，去年聖誕節和女友相偕去南投玩，期間順便去拜拜，女友當時想買幾張刮刮樂，打算回家再刮，他便掏錢買單。沒想到一個月後，女友卻突然大手筆買了一堆精品包和最新款的iPhone12，讓他相當詫異。

原以為是女友領了不少年終，才會出手如此闊綽，沒想到一問之下才知道上次買的刮刮樂中了頭獎30萬，讓他忍不住追問「妳怎沒分給我？」女友則一臉不以為然的說「是你買給我的，就沒跟你說」，更讓他心碎的是，女友不但沒打算將錢分給他，還買了手機給親弟弟，更準備了大紅包給家人。

討拍文曝光後，隨即引起網友熱議，紛紛留言回應「快分手太自私了」、「同甘都沒門，共苦更不可能」、「搞不好是100萬」、「你問她中30萬實拿多少就知道有沒有騙你了」、「少騙我去買刮刮樂了」；不過也有人認為「為什麼要分給你，你中了會分她嗎」、「你不是自己人幹嘛跟你說」、「因為是你買給她的，已經是她的沒錯」。