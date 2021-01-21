台灣機車密度高居世界第一，是不少人通勤、出遊的代步工具，日前就有網友透露，過去經常看見有騎士在機車上安裝能夠遮風擋雨的「風鏡」，不過近年來卻愈來越罕見，讓他不禁好奇背後原因，貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO在PTT「八卦板」以「為什麼現在騎機車都沒有人加裝風鏡了」為題，PO文指出，過去有不少機車族都會在機車龍頭的上方加裝一塊透明塑膠板，也就是俗稱的「風鏡」，能在騎車時遮風擋雨，尤其在寒冷的冬季，更加有感。

他接著解釋，風鏡有長短之分，「短的高度大概只到騎士脖子的高度，所以只保護到脖子以下不會被風吹到；長的風鏡高度到騎士頭頂以上，所以保護到連頭部都可以不被冷風吹到」。

而讓他印象最深刻的是，當年的偉士牌用的都是長版風鏡，「那種風鏡在騎士眼睛高度的部位，還有一個小小的手動雨刷，以免雨打在風鏡上的時候，視線會模糊」，並好奇問道「現在好像沒有人在機車上裝風鏡了，為什麼呀？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一面倒表示「宜蘭基隆一堆」、「宜蘭機車標配」、「宜蘭特產啊，還要加電動雨刷，缺點是風阻很大」、「宜蘭女婿告訴你，滿街都是」、「基隆這個超級多的，還有雨刷勒」、「基隆啊，看過用一般玻璃，等著出車禍割爆臉」。

不過也有網友點出安全疑慮，「這種裝在龍頭的方式，操控會受到風阻影響很危險的」、「監理站考駕照的時候有說，這種風鏡跟阿嬤很愛的『把手手套』很危險，不要亂裝」、「A柱車禍會更多」、「增加側風吹翻車的風險是增加的」。