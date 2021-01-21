中文博大精深，每個詞語背後都蘊藏著豐富的意涵，不過外界不免好奇，為何購物時，大家往往都是說「買東西」，而不是「買南北」呢？歷史上有4種說法最為普遍！

其實早在東漢時期，洛陽和長安是兩座非常繁華的商業城市，洛陽被稱為「東京」，長安則被叫作「西京」，人們到東京和西京購物，就統稱「買東」、「買西」。久而久之，「東西」便成了貨物的代名詞，於是買「東西」一詞也就流傳開來。

還有一說是與大學者王安石有關，北宋皇帝宋神宗曾問王安石「市中貿易，何以不曰南北，而曰東西？」王安石表示「當取東作西成之意」，這裡的「東作西成」是指春種秋熟，古人認為司春之神居住在東方，而春天是一年的起始，因此春耕稱作「東作」，秋熟自然就稱作「西成」，東作西成的是糧食，也是人們最重要的生活必需品，因此取「東西」兩字泛指需要買賣的各種生活用品。

另一說則源自宋代理學家朱熹，當時他去拜訪好友盛溫如，正好看見對方提著木籃子要外出，朱熹便問他要出去幹嘛，盛溫如回答「買東西」，這個答案讓朱熹好奇反問「買東西？難道不能買南北？」盛溫如則解釋「東方屬木，西方屬金，凡屬金木類，籃子裝得了；而南方屬火，北方屬水，水火之類的籃子是裝不得的，所以只能買『東西』，而不能買『南北』」。

再者，古人認為，南北對應的水火是沒有價值的，沒有買賣的必要，且方位以面南背北為上，以南北為通路，所以有大江南北的說法。東西兩側放置物品，指點物件的時候就會自然而然的指著東西兩側，所以就用東西來做物品的統稱。