有網友抱怨，自己到某間銀行申請資料順便複印存摺時，銀行員利用工作之便查看她的存摺之後推銷起自家商品，讓她相當錯愕，不禁好奇行員可以擅自翻閱客戶的存摺內容嗎？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」PO文指出，前往某間銀行申請資料順便複印存摺時，因為存摺上有顯示她上個月向另一間銀行申請放款的記錄，沒想到這間銀行的行員隨後竟開始推銷各種方案，「說他們家的利率更好，還有另推其他投資標的」。

即便對方態度相當客氣有禮，但原PO自覺隱私被冒犯，「先不說我放款是要幹嘛的，他們可以這樣推銷嗎？」她認為，若是在複印資料的過程中不小心看到還情有可原，只要不主動打擾客戶就好，怎料對方竟然直接推銷一波，「本來有點不高興，想客訴但好像又太小題大作…請問有人有遇過類似的情況嗎？」

貼文一出引起不少網友共鳴，就有知情人士指出，除了「客訴」之外，遇到這種情況其實當下拒絕就好，直言行員們基於「業績壓力」之下，才會抓緊機會推銷，「櫃員份內工作，長官在看、監視器在拍，你遇到聽完拒絕就好」、「據曾任櫃台的女同學說，櫃台也有業績壓力，只是沒業務那麼高」、「同一家銀行存太多錢還會有理專打來推銷」、「沒辦法那是櫃員的工作，有開口就有成交機會，敏感度要拉到最高」。