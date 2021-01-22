由於目前未發現恐龍交配行為的化石與相關證據，因此「恐龍如何繁殖」，一直是人類好奇的議題。近日科學家對「鸚鵡嘴龍」化石進行研究，發現其泄殖腔保存完整，與鱷魚的極為類似，且生殖器顏色可能很鮮艷，還會飄散香味吸引伴侶，此次也是考古學家重建恐龍生殖器官首件案例。

The cloaca is the hole-y grail to understanding prehistoric copulation. 由 Popular Science 發佈於 2021年1月20日 星期三

綜合外媒報導，德國法蘭克福申根堡研究院(Senckenberg Research Institute)收藏一個來自大陸遼寧的「鸚鵡嘴龍」(Psittacosaurus)化石，生活於約1億年前，化石保存非常完好，體型與拉布拉多犬差不多，使用雙腿行走，喙長得像鸚鵡一樣，而雙頰各長著一個喇叭狀的角，尾巴上還有羽毛狀的鬃毛。

這一隻鸚鵡嘴龍化石的軟組織保存完整，進行外觀重建後發現，其泄殖腔(cloaca)呈現V型裂縫，兩側可能藏有麝香腺(musk glands)，用於散發香味吸引異性，而唇瓣構造還含有黑色素，雖然目前無法識別顏色，但鮮豔顏色與白色腹部形成明顯對比。

英國布里斯托爾大學(University of Bristol)古生物學家溫瑟爾(Jakob Vinther)提到，「我們花了很長時間研究，並與現今動物的泄殖腔開口外觀進行比較，這是一個未知的領域」，儘管哺乳動物也有類似的泄殖腔，其外觀與鱷魚的有些相似，但並未有哪種生物與牠們相同，因此是獨一無二的。

溫瑟爾在2016年，就曾研究此鸚鵡嘴龍化石，直到研究進入尾聲，才發現其泄殖腔保存良好，由於多數擁有泄殖腔的生物，生殖器都藏在體內，因此無法形成化石，導致人類難以了解化石個體的性別。

因此過去不少專家認為，鳥類是恐龍唯一現存的近親，牠們多以雄性對準雙方泄殖腔射精交配，俗稱「泄殖腔接吻」(cloacal kissing)，推測恐龍也可能採類似方式繁衍後代，不過經過此次研究後發現，鸚鵡嘴龍的泄殖腔並不適合此交配，推測恐龍可能擁有陰莖，並以類似鱷魚的方式進行交配。