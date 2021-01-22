北極熊媽媽就像人類一樣，照顧小孩也會顧到厭世。英格蘭一名野生動物攝影師，日前與團隊至加拿大的瓦普斯克國家公園進行拍攝，期間發現一隻剛冬眠完的北極熊媽媽，帶著2隻小熊寶寶在雪地裡玩，不過活力充沛的寶寶玩耍時，北極熊媽媽則睡眼惺忪的趴在旁邊，形成非常有趣的對比。

No one does a snow day better than a polar bear! 🐻‍❄️ 由 Daily Mail 發佈於 2021年1月14日 星期四

根據《每日郵報》報導，來自達拉謨(Durham)的42歲攝影師馬修(Brian Matthews)，日前與團隊至瓦普斯克國家公園(Wapsuck National Park)拍攝，當地氣溫約零下65°C，他們隨即發現剛出洞的北極熊一家，北極熊經過6個月的冬眠後，第一次外出覓食，小北極熊露出非常興奮的表情。

照片中可見，2隻小北極熊非常有活力，在雪地上玩相撲，而北極熊媽媽仍非常疲憊，不顧孩子打鬧有多激烈，偷偷地在牠們身邊打盹，睡眼惺忪的牠甚至還翻過身，仰著頭睡在雪地上，眼睛幾乎要瞇成一條線，與孩子們呈現強烈對比，讓人哭笑不得。

馬修提到，他們在雪地裡待了12小時跟蹤北極熊，「由於環境條件惡劣，溫度又很低，最低甚至達零下65°C，而且還有強風，給拍攝過程帶來困難」，照片中的北極熊剛從窩出來覓食，而且幼崽都還很小，牠們不斷活動保持體溫，不過熊媽媽似乎沒這麼怕冷，經常在鏡頭前睡著，而牠們將步行至35英里外的哈德森灣覓食。