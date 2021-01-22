澳洲真的是無奇不有！昆士蘭州一名屋主日前在自家後院，發現樹上有異物在蠕動，仔細一看才發現，樹上竟盤踞了一條巨蟒，而且身形非常得大，寬度比樹幹還要粗，讓他看得當場後退好幾步，照片曝光後，不少人直呼「這就是澳洲的日常」。

LOOK AT THE SIZE OF IT! 😱 由 Daily Mail Australia 發佈於 2021年1月7日 星期四

居住於伊普斯維奇(Ipswich)的戴維斯(Jason Davis)，日前在自家後院聽到一陣怪聲，因此便至附近查看，發現其中一棵樹的樹幹上，竟有異物在蠕動，讓他忍不住靠近一探究竟，發現樹上被一條近8英尺(約2.4公尺)的蟒蛇纏繞，緩緩沿著樹幹蜿蜒而下，畫面非常壯觀。

不少網友看到照片後紛紛表示，「雖然我知道牠沒有毒，但看起來還是好危險」、「這一條蟒蛇的寬度幾乎比樹幹還粗啊！」，還有人提醒，這一條巨蟒應該是在尋找食物，附近若有屋主養寵物，千萬不要讓貓狗亂跑，因為過去就曾發生蟒蛇吃寵物的類似事件，也讓不少飼主相當擔心。

而昆士蘭州正值春末夏初，也是蛇類出沒的高峰期，在今年1月初，昆士蘭州有民眾在堆肥箱內，發現3隻雌性蟒蛇，不僅如此，牠們還圍繞在75顆蛇蛋上，捕蛇專家洛基特(Bryce Lockett)對此表示，這是他工作8年來，首次看到如此多雌性蟒蛇緊密生活在一起，類似狀況非常少見。