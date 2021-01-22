家中養的觀賞魚死了，你會怎麼處理呢？馬來西亞一名女飼主，在家中池塘養了40幾條錦鯉，日前因疏忽而導致魚死了一半，而飼主並沒有將錦鯉埋葬，而是將牠們煮成魚湯，由於普通人面對飼養的觀賞魚過世時，並不會將魚煮了吃下肚，因此超狂行為曝光後，在網路上引發討論。

Some social media users were less than enthused about Ms Amanda Omeychua’s dish and said they couldn’t stomach the sight of pets being made into food. 由 TODAY 發佈於 2021年1月21日 星期四

八打靈再也市(Petaling Jaya)一名飼主阿曼達(Amanda Omeychua)，在家養了40幾條的錦鯉，豈料日前家裡女傭忘記開啟池塘中的氧氣泵，導致其中20條錦鯉因缺氧而喪命，由於覺得將死錦鯉拿去埋太可惜，因此她突發奇想將錦鯉煮成魚湯，並將此事分享至臉書社團「Masak Apa Tak Jadi Hari Ni」。

Masih sambung makan,ikan kayangan tomyam🙊jangan eh eu eh ui ya masih halal juga ni.... #koijepun 由 Amanda Omeychua 發佈於 2021年1月19日 星期二

照片中可見，最大隻錦鯉長度達38公分左右，之後她將魚剁成塊，並搭配薑、大蒜煮成湯，而魚肉身上還清晰可見錦鯉獨特的橘色花紋，阿曼達也提到，「皇家菜餚傳統食譜，錦鯉吃起來像巴丁魚(馬來西亞五大名魚之一)」、「我覺得這做法很不錯，畢竟我也救不了牠們，吃魚總比浪費還好」。

阿曼達指，池塘裡40多條錦鯉已養了4年，上周因疏失而死了一半，近日又買了30幾條新的，較小的錦鯉約500令吉，而較大的則為1000令吉。由於錦鯉大餐過於獵奇，PO文獲得1萬人按讚，不少網友回應「如果我是主人，我不敢吃自己養的寵物魚，我會把牠們埋葬，這真得是太恐怖了！」，還有人稱當地也有拿錦鯉做料理的餐廳。