家中養的觀賞魚死了，你會怎麼處理呢？馬來西亞一名女飼主，在家中池塘養了40幾條錦鯉，日前因疏忽而導致魚死了一半，而飼主並沒有將錦鯉埋葬，而是將牠們煮成魚湯，由於普通人面對飼養的觀賞魚過世時，並不會將魚煮了吃下肚，因此超狂行為曝光後，在網路上引發討論。

Some social media users were less than enthused about Ms Amanda Omeychua’s dish and said they couldn’t stomach the sight of pets being made into food.

TODAY 發佈於 2021年1月21日 星期四

八打靈再也市(Petaling Jaya)一名飼主阿曼達(Amanda Omeychua)，在家養了40幾條的錦鯉，豈料日前家裡女傭忘記開啟池塘中的氧氣泵，導致其中20條錦鯉因缺氧而喪命，由於覺得將死錦鯉拿去埋太可惜，因此她突發奇想將錦鯉煮成魚湯，並將此事分享至臉書社團「Masak Apa Tak Jadi Hari Ni」。

Masih sambung makan,ikan kayangan tomyam🙊jangan eh eu eh ui ya masih halal juga ni.... #koijepun

Amanda Omeychua 發佈於 2021年1月19日 星期二

照片中可見，最大隻錦鯉長度達38公分左右，之後她將魚剁成塊，並搭配薑、大蒜煮成湯，而魚肉身上還清晰可見錦鯉獨特的橘色花紋，阿曼達也提到，「皇家菜餚傳統食譜，錦鯉吃起來像巴丁魚(馬來西亞五大名魚之一)」、「我覺得這做法很不錯，畢竟我也救不了牠們，吃魚總比浪費還好」。

阿曼達指，池塘裡40多條錦鯉已養了4年，上周因疏失而死了一半，近日又買了30幾條新的，較小的錦鯉約500令吉，而較大的則為1000令吉。由於錦鯉大餐過於獵奇，PO文獲得1萬人按讚，不少網友回應「如果我是主人，我不敢吃自己養的寵物魚，我會把牠們埋葬，這真得是太恐怖了！」，還有人稱當地也有拿錦鯉做料理的餐廳。

文章來源：Masak Apa Tak Jadi Hari Ni
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#錦鯉 #動物奇聞 #魚湯 #馬來西亞