日本人對於新鮮生食情有獨鍾，舉凡生魚片、生牛肉、生螃蟹、生蛋黃，受到不少民眾喜愛，沒想到就連「生馬肉」也是餐桌上的美味佳餚！日前就有網友透露，和友人相偕到日式料理店吃飯，對方點了一盤生馬肉打算大家一同分食，但他卻萬分排斥，不禁好奇，馬肉口感究竟如何？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（22日）在PTT「八卦板」以「有人吃過生馬肉嗎？」為題，PO文指出，前陣子和友人相偕到日式料理店吃飯，「對方點了一份馬肉，說可以分著吃，但我心理上實在是沒辦法接受…有人吃過嗎？」文中還附上料理照片，只見馬肉和蔥花整齊的擺放在長盤上，並灑上芝麻和薄切蒜片作點綴。

貼文一出引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「心理無法+1」、「九州吃過，嚐鮮就好」、「就一般的生肉啊，之前跟日本同事去居酒屋點，我也是震驚1分鐘」、「迴轉壽司就有賣了，有股騷味，不難吃」。

不過也有饕客認為生馬肉是極品，「超好吃！吃過很多種肉，生馬肉真的棒」、「比牛肉好吃」、「還不錯吃，有種淡淡的甜味」、「有一股牛跟羊沒有的特殊味道，搭紫蘇葉、薑末滿好吃的」、「有啊，好吃沒腥味，就叫馬刺身」。

另外也有網友形容馬肉味道和黑鮪魚相似，只是口感略有不同，「吃起來像鮪魚」、「像鮪魚+1，但口感我覺得鮪魚更好」、「吃起來像黑鮪魚，但口感比較韌一點」。