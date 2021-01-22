在踏入一份新工作之前，多方了解工作內容和性質是人之常情，要是說到科技廠，新竹和內湖則是全台數一數二的科學園區，日前就有網友不禁好奇，「內湖科學園區待遇跟新竹差很多嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，不少過來人更是一面倒曝光背後殘酷真相，直言「光起薪就有差！」

原PO在PTT「八卦板」PO文透露，本身不太喜歡新竹，但未來投身的行業，在新竹比較多工作機會，另外他發現內湖也有一些重疊的公司，不禁好奇「當工程師一定要去新竹嗎？為什麼很少人想要去內湖科學園區呢？是待遇差很多嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人一面倒狂勸原PO秒選新竹才是正解，「竹科薪資福利比較好是真的，內科感覺在走下坡」、「內科五六萬就能嘴了，竹科菜雞拿五六萬不加獎金」、「同公司在新竹跟內湖的薪資待遇就有差別」、「一個輪班年薪百萬一個輪班年薪60萬不到你說呢」、「產業不同，新鮮人起薪差4倍」、「不看薪水的話，新竹光房價就便宜很多」。

不過也有人認為「竹科比較少軟體缺」、「說真的只是錢多，也沒什麼生活品質」、「我認為內科以業務為主，竹科以研發／生產為主」、「新竹就是賺錢養建商而已」。

另外也有人建議，選擇工作地點應該先考慮自身的專業背景，「竹科、內科、中科、竹南科學園區、南科的產業聚落還是有不同，有產業聚落，薪水才會高、也容易被挖角高升；沒有產業聚落，跳槽挖角不易、很可能被困死在那裡」。