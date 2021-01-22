自古以來要說是哪位大臣能讓帝王怕得發抖，多半是曹操等亂世權臣之輩，不過歷史上卻有一位忠臣，不僅讓兩任皇帝畏懼，死後皇帝還廢朝3天大肆慶祝一番，他就是一人得以支撐起五代時期後梁半壁江山的忠臣「楊師厚」。

提及楊師厚，就不得不說起他的主子朱溫，唐朝末年，藩鎮割據的朱溫，自立梁朝，史稱後梁，眼見朱溫自立為王，其他藩鎮之主也紛紛躁動起來，自此進入了五代十國的混亂時代。

而朱溫手下有一位名叫楊厚師的武將，他有一支戰鬥力最強的「銀槍效節軍」，後來朱溫的兒子朱友珪篡位稱帝，眼看楊師厚掌握著後梁整個軍隊，再加上這支誓死效忠他的特種軍，讓朱友珪如坐針氈，畢竟在當時，誰的兵強馬壯誰就能當皇帝。

朱友珪一心想要除掉楊師厚，於是辦了一場鴻門宴，邀請楊師厚到場，見過大風大浪的楊師厚一下子就猜中皇帝的心思，即便部下百般勸阻，但他自恃無愧於梁朝，毅然前往，只是楊師厚也不是省油的燈，背後帶了兩萬大軍赴宴。

這下換朱友珪嚇傻了，只能好聲好氣的招待一番，最後還發了一筆車馬費才將楊師厚打發走，朱友珪自此之後，對於楊師厚又更加畏懼。

再後來，荒淫無度的朱友珪被弟弟朱友貞踢下皇位，值得注意的是，朱友貞謀反時有先跟楊師厚打聲招呼，即使登了基，朝中大事也經常聽取楊師厚的意見後再行定奪，外界以為是出於尊重，倒不如說是發自內心的恐懼。

楊師厚死後，朱友貞先追封他為太師，接著又廢朝3天，大張旗鼓慶祝他的死去，實在奇葩之極！