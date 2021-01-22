不少新人宴客時會印製婚禮小卡，放在接待處供賓客拿取，不過日前就有網友不禁納悶，「拿了最後不是還會送進回收桶裡面嗎？既然這樣幹嘛還拿？」貼文一出隨即掀起熱議，更有長輩曝光背後神用途，被眾人讚爆。

原PO日前在《Dcard》PO文指出，近日參加表哥的婚禮，媽媽隨手拿了幾張婚禮小卡收進包包，讓他好奇反問「妳拿了最後不是還會送進回收桶裡面嗎？那既然這樣妳幹嘛還拿？」媽媽當下說不出所以然，只說是一種紀念。

對此，原PO只好上網求解，「為何新婚夫妻都喜歡印小卡？明知小卡最後的命運很有機會進垃圾桶，但還是要發？明知小卡拿了之後會亂放，但還是要拿？真的有人會認真收藏嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人推測賓客拿小卡的心態，「一種辦婚宴的習慣了吧，給大家紀念用」、「拍婚紗照基本上都會送，我自己是都會留著當紀念」、「拿了也是看一看就丟了，除非拿去收藏，有時候禮俗就是這麼沒道理」、「之前有問過婚紗工作室，店員說長輩很愛，是送的不要白不要，而且長輩會問怎麼沒有小卡」。

不過也有內行人揭曉背後還有其他神用途，「要讓代包的賓客拿個『收據』回去，交給沒來的親友」、「媽媽說婚紗小卡其實是『謝卡』，就是收據的意思，當天如果有朋友沒空前來，會請其他朋友帶紅包過來，朋友就會帶小卡回去給沒空來的朋友」、「對長輩而言，小卡是一種回憶的方式吧；對我而言，小卡是收據，我會拿兩張，一張寫我包多少，一張紀念」、「我之前也覺得很沒用，自從看到一個鐵公雞親戚拿了小卡，後面都會寫上去幾個人，然後包多少錢」、「我都會留著放在鐵盒裡收藏，自己結婚的時候拿出來參考有沒有自己喜歡的風格」、「我家的習慣是會紀錄包禮的價格記在喜帖上，小卡記同行的人，結束後把小卡放在喜帖信封留存，這樣可以知道包多少、有誰和你一起去，訊息量超大」。