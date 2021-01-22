相較於國外餐廳都是服務員直接將小費收走，且小費多寡是由消費者自行決定，台灣餐廳則是固定向消費者收取10％服務費，就有網友不解，「10％服務費」的標準所謂何來？對此，就有知情者曝光背後歷史真相，直批「陋習無誤」！

原PO在PTT「八卦板」以「為何小費收費標準是10％？」為題，PO文指出，台灣不少店家除了餐飲費用之外，會額外多掛一筆小費，費用是餐飲費的10％，讓他不禁好奇「為何小費收費標準是10％？不是其他比例呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，「小費？那是老闆抽的稅」、「外國給到20％的都有」、「美國拿小費的服務生基本是無底薪的」、「天才老闆從美國學的，然後錢還不給服務生，真的狂」、「台灣的服務費、小費都只是變相定價而已，哪一間的服務費有真進到服務生手上」、「陋習無誤，拒絕消費」。

事實上，服務費除了作為消費者對服務員的酬謝方式之外，也有表揚個人之意，第一次世界大戰之後，國外餐廳及旅館開始施行服務費制度，將價格提高10％作為服務員的固定工資。

然而不同地區對於小費有著各種不成文的規定，有些視為社交禮儀，但有些被視為陋習或歧視，甚至在法律上明文禁止，等同賄賂，像是公務員、醫護或記者等，即使以節日紅包為名，也是犯罪的。