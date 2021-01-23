隨著網路科技發達，YouTuber在近幾年變成新興行業，網紅蔡阿嘎更在2014年，成為台灣第一個百萬YouTuber，也讓不少年輕人嘗試拍片投入YouTuber這一行。日前有網友發現，不少訂閱數破百萬的YouTuber，如今影片的觀看數極低，讓他好奇為何會與訂閱數反差如此大，引發討論。

一名網友在Dcard表示，近日觀看YouTube時發現，台灣不少訂閱人數破百萬的YouTuber，影片觀看數與訂閱人數不成正比，有些影片觀看數甚至不到10萬，詢問「他們什麼時候會倒？」，反觀同樣破百萬的「信誓蛋蛋」卻沒有此問題，影片觀看數落於1百萬至3百萬間，不禁好奇是什麼原因導致這種現象。

不少網友認為，現在許多創作者的影片內容大同小異，題材換湯不換藥，「持續看得下去的，真的只有老高、X調查、小吳，其它影片太多了，看到標題有興趣才會點，而且大家都抄來抄去實在很沒新意，光是『挖耳朵』這日常就不知道被拍多少次了」、「個人預測2021會有大Youtuber退出潮，才預測完幾天，台客劇場就宣布要暫時離開了。拜託給YouTube新血一點機會，大多數人也看膩差不多類型內容的頻道」。

再者，市場也逐漸飽和，就連不少藝人也進YouTube界想分一杯羹，「百萬YouTuber現在的流量真得少的可憐，新興創作者增加瓜分前是那些創作者的市場，當大家每天使用YouTube的時間相同卻有更多選擇時，沒有特別的頻道風格，通常點閱數就慘不忍睹」、「我認同Joeman講的市場已經飽和了，加上老YouTuber花樣不多，能做了也做了，面孔也會膩，會稍微比不上新生代新鮮感的創作者了」。

不過也有人認為，YouTube演算法改變後，創作者流量大受影響，「說真的，演算法也影響很多，而且整體來說YouTube流量都轉移到其他平台，所以這樣比較意義真的不大」，還有人分享目前廣受民眾喜愛的影片類型，「感覺老高這種陪伴型的蠻吃香的，頻率對了，就當背景音樂聽，觀看數都不低」、「感覺像老高這種故事型蠻吃香的，X調查和腦洞烏托邦都是在講故事或案件，這種類型永遠講不完，口條和主題好」。