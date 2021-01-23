大陸北京麋鹿生態中心研究員日前進行巡視時，發現觀鳥台上出現一隻鳥，一動也不動讓他感到相當詫異，沒想到走近一看發現，竟是一具綠頭鴨屍體，不僅沒有頭，而且內臟也被掏空，死狀非常悽慘，而專家調閱監視器發現，兇手竟是一隻巨型猛禽。

綜合陸媒報導，北京麋鹿生態中心研究員郭耕進行例行巡視，期間走至麋鹿苑西南處，發現觀鳥台上有一團羽毛狀異物，因此便透過相機拍攝，發現這是一隻雌性大鳥，但詭異的是，鳥在高台上一動也不動，讓他驚覺不對勁，起初以為牠被凍死，因此便靠近查看。

郭耕仔細查看後被嚇壞，發現這一隻鳥是綠頭鴨，而且已經死亡，不僅被斬首，內臟甚至被掏空，起初推測兇手是黃鼠狼，但由於觀鳥台高度較高，綠頭鴨的體型不小，因此排除黃鼠狼的可能，隨後決定調閱監視器查看，發現兇手竟是夜行猛禽「雕鴞」。

當天早上約7點左右，南側觀鳥台上飛下一隻大鳥，爪子還抓著一隻獵物，降落地點正好是綠頭鴨的位置，影片隨後交給野鳥會會長李強及觀鳥界猛禽識別專家張鵬觀看，李強表示以時間來看，大型鷹科鳥類並不會這麼早出來覓食，「看眼睛都在一個平面上且很大，所以覺得是一隻雕鴞」。

而張鵬則分析，「從翅膀形狀、斑紋、飛行和停落後的行為都是個鴞，而且那時候天還沒大亮呢，鵟幹不了這活兒，看大小，也只能是雕鴞了」，由於生態中心並未有出現雕鴞的紀錄，這也成麋鹿苑的新鳥紀錄。而雕鴞屬夜行性鳥類，是貓頭鷹界體型最大的。