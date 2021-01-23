土耳其有一名飼主，日前因身體不適被送往醫院，豈料愛犬隔日竟消失，讓家人都覺得奇怪，之後在醫院門口發現牠，才知道狗竟追著救護車到醫院，就算他們將狗帶回家，牠隔天一早仍會跑回醫院，醫護人員得知後都非常感動，甚至開放讓牠進入醫院探望主人。

根據《The Dodo》報導，居住在特拉布宗(Trabzon)的桑圖克(Cemal Senturk)，9年前開始養狗邦卡(Boncuk)，日前因身體不適，桑圖克被救護車送往醫院，期間邦卡發現不對勁，便跟著車跑，起初家人並未注意到，直至醫院門口後才發現邦卡，牠當下沒有跑進醫院，則是坐在門前等待。

桑圖克的女兒艾格利(Aynur Egeli)表示，「即使我們把牠帶回家，牠也要跑出來，並來到這裡等我父親」，而且邦卡似乎也擔心打擾到醫護人員，因此都只坐在醫院門口前，一等就是好幾個小時，也不會對人亂吠，由於醫院與桑圖克的家很近，因此邦卡被家人帶回家後，隔天早上9點又會再跑回來。

醫院警衛阿克丹尼茲(Muhammet Akdeniz)提到，「邦卡每天早上9點出現，而且一直等到傍晚，也不會進醫院」，最終牠獲得醫護人員支持，被允許進醫院探望主人，而邦卡一看到桑圖克後，馬上興奮地跳起來，經過7天的治療後桑圖克終於出院，愛犬則跟在他旁邊，桑圖克表示「邦卡和我在一起9年了，牠已經習慣有我的生活，我也很想念牠」。