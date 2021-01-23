大陸天津市薊州區一個小山村，竟出現寫有特殊文字的岩石，被村民稱為「天書神石」，因此家家戶戶都會祭拜石頭，認為是神石能保佑村莊風調雨順，而專家對此感到好奇，發現神石上的文字非常特殊，既像蝦子又像花朵，進一步調查揭開神石的秘密。

布滿神秘天書的石頭，究竟隱藏著怎樣的傳說？(影片來源/youtube/CCTV科教)

薊州北部的西井峪村位於山谷裡，當地產有一種「天書神石」，白色石頭上印滿黑色花紋，看起來像某一種文字，但又像蝦子，節目單位《地理·中國》便前往調查，發現村裡每戶人家都會供奉類似的神石，每逢家中孕婦生子或長輩過生日時，村民就會拿出神石祭拜，還有村民認為，石頭上的符號是天書，保佑西井峪村平安。

節目組進入村內發現，西井峪村的每棟建築都用石塊搭建，且多為清末明初的老房，保留著純樸的味道，而他們用石頭蓋房，不只是取建材方便，且石頭輕輕一敲，就能分割成兩片，非常方便，村內一名老翁表示，用石頭建的房子很牢固，而且冬暖夏涼，遇到唐山地震也沒事，都是靠神石保佑。

而村民都是至西井峪村北面的山取石頭，因此節目組決定入山調查，期間發現路邊的岩石層次分明，像是被人工切割的，相當特殊，而來到半山腰處，發現兩顆巨石上的花紋，與村民手中的神石類似，都長滿特殊的黑色花紋，一個像花朵，另一個則像蝦，岩石上的花紋並不像人工製成。

類似天書岩石也出現在浙江省仙居縣一處崖壁上，但岩石上花紋像蝌蚪，因此又被稱為蝌蚪文，山崖則被稱為蝌蚪崖，專家不禁推測，兩者可能有關聯性，因此至仙居縣調查，由於蝌蚪崖位於高山頂部，因此居民也未曾近距離觀看過，但從遠處看，岩壁上就像長了一隻隻蝌蚪一樣。

節目組爬上蝌蚪崖後發現，其表面並不平整，密集分布圓形的凹坑，遠觀就像是蝌蚪，專家解釋，億萬年前仙居縣的地底下，含有二氧化矽的酸性岩漿，部分熔岩噴溢過程中，在接近地表時遇到大量的水而形成球狀，也就是泡石流紋岩，之後又遇火山爆發，流動中形成普通流紋岩，經板塊運動使地殼升高。

沒有石泡的流紋岩遭擠壓抬升，岩體上也形成裂縫，再經過流水侵蝕後，形成支離破碎的石頭外觀，由於兩種岩石推疊，造就仙居縣的山體，而岩石的成分不同，抗風化程度也不同，經過億萬年的風化等，形成現今的蝌蚪岩，這也使專家推測，西井峪村的天書石可能成因也是如此。

地質調查中心研究員陸松年解釋，幾億年前薊州位於海平面以下，直到約1億年前，該區域地殼隆起形成陸地，使當地岩石多為海相沉積岩，神石屬於白雲岩，形成時間約在15.7億至15.6億年前，當時地球上還未出現動物，因此岩石上的花紋，不可能是蝦子的化石。

經過地質分析後，發現石層屬單斜層，認為其形成分為三階段，在遠古時期，大量方解石和黏土等物質，受水及空氣等外力搬移，聚集到該地形變成軟泥土，也就是所謂的沉積層，之後因發生地震，導致沉積層水分流失，岩石上便出現裂隙，附近的有機物及礦物質等跑進去將裂隙填滿，經過長時間及高壓的 成岩作用，最終形成這種有黑蚊的白雲岩。