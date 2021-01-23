死神阿努比斯真實存在？美國北卡羅來納州一名女子，非常喜歡狗，先前買了一隻秘魯無毛狗，由於牠全身黑色，眼神非常銳利，耳朵與嘴部極尖，看起來就像是埃及神話中裡的阿努比斯，而帶牠出門散步時，甚至會被路人誤以為是雕像。

Fable常被路人誤以為是雕像，甚至認為牠像埃及死神阿努比斯。(影片來源/youtube/Caters Video)

溫蒂(Wendy Scarborough)是一名動物救援志工，非常喜歡動物的她，甚至在家裡養了10幾隻狗，有加那利獵犬、高哥西班牙犬、拉不拉多犬及黃金獵犬等，先前她花了2500美元(約新台幣6.9萬元)，買了一隻秘魯無毛狗(Peruvian Hairless Dog)，並將牠從秘魯運至美國，取名為Fable。

而秘魯無毛狗非常稀少，從1990年代初已接近絕種，幾乎非常難找到，而溫蒂喜歡飼養特殊犬種，因此一看到Fable就感到非常開心，她提到，每當帶愛犬出門散步時，路人都會投射驚訝的目光，詢問牠是什麼品種的狗，甚至誤以為Fable是雕像，還有人稱牠埃及死神阿努比斯(Anubis)。

溫蒂表示，秘魯無毛狗數量非常少，幾乎沒有人在飼養，而Fable外表看似很兇，但實際上牠感情豐富，有時甚至還很憨呆，而秘魯無毛狗對陌生人與狗，都會時時保持警惕，因此Fable看到其他狗時，不會馬上湊過去，而是站在旁邊觀察，但實際上牠非常好動，因此形成有趣的反差萌。