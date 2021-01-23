考古學家透過化石可以了解當地過去的歷史、環境和曾在這裡生存過的生物。台灣大學的古生物學家就在台灣東北部發現了319個史前海底巨蟲的大型巢穴，牠們大約生存在2000萬年前，掠食時總會埋伏在這些巢穴中，等到毫無防備的獵物靠近，再快速鑽出洞口，把牠們拖進巢穴中享用。

Terrifying six-foot prehistoric WORM with powerful jaws that leapt out of tunnels is unearthed in Taiwan https://t.co/JxsV1iC7Aj — Daily Mail Online (@MailOnline) January 21, 2021

根據《CNN》報導，這項研究近日被發布到國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）中，台灣大學的古生物學家在台灣東北部發現了319個來自約2000萬年前蠕蟲的大型L形巢穴，透過重建痕跡化石（遠古生物活動時留下的移跡或遺物），推估這些巢穴長6.5英呎（約2公尺）、直徑約為1英吋（約2.5公分）。

古生物學家也推測這些史前巨蟲類似於現代的「博比特蟲（Bobbit worm）」；據悉，博比特蟲是世界上最長的水生多毛食肉蠕蟲，體長最長可以達到3公尺，體寬平均2.5公分，分布在太平洋海域中的洞穴裡，用突然竄出的方式，捕抓毫無防備的魚、大型軟體動物或其他蠕蟲，將牠們拖進洞穴內享用。

另外，報告中指出，古生物學家也在化石上發現了「羽毛狀結構」，並在洞穴頂部發現高濃度的鐵，可能是獵物被抓到洞穴中產生劇烈的掙扎行為，導致開口處的沉積物會有些許坍塌，這些蠕蟲再分泌黏液來鞏固洞穴壁，才會出現這樣的奇特結構。