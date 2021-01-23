現代人重視文憑，不少人念完大學之後會繼續攻讀碩博士，不過就有網友不禁好奇，一路唸到博士後可以找什麼工作？工作的情形又是如何？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（23日）在PTT「八卦板」以「一路唸書到讀完博班才工作」為題，PO文指出，大部分會念書的人有很大機率會選擇繼續攻讀碩博士，讓他不禁好奇「也就是說，工作經歷只在學校當助教，或是外面打工，但在30歲以前主要都在唸書，拚完博班的狀況再工作的情形如何？土博和洋博有差很多嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「大多都會接計畫，或是校內工讀，甚至一邊讀一邊工作也有，不至於太脫離現實」、「跟大老關係好的，就算土博也是有國立教職缺，沒關係就算是喝洋墨水發表一堆SCI論文，也是只能去快倒掉的科大招生」、「不同領域，狀況是完全不同，沒辦法單純用博士學歷來概論」、「我表姐這樣做後在國外當教授了」、「我碩畢60K，同職同工的博快80K，3年轉主管給你參考」。

不過也有人直言「有料的讀博士期間就有在賺了」、「很多國家的博士生是被歸類在正職工作有支薪，而不是學生」、「有能力的人，不管土博或洋博都能夠闖出一片天」。