日本定格動畫《天竺鼠車車》近日在台灣爆紅，台灣代理商木棉花官網Youtube截至目前為止，3集皆已破百萬點閱，並掀起一波飼養天竺鼠的熱潮。然而，考量到天竺鼠是群居動物，一旦孤單就容易憂鬱致死，因此瑞士甚至立法禁止飼主「只養1隻天竺鼠」，否則會被處以罰鍰。

天竺鼠是高度社會化的動物，且容易感到寂寞，因此瑞士早在2008年就立法，禁止飼主只養1隻天竺鼠，若是其中1隻天竺鼠死亡，飼主為了避免觸法，就必須再幫僅存的天竺鼠尋找新同伴，這項條例也催生出「天竺鼠相親、出租」的新興行業。

瑞士政府認為，天竺鼠是群居動物，如果沒有同伴陪伴，就容易寂寞憂鬱，活不到平均壽命6至8年，因此當地動保法規定，飼主必須養2隻以上的天竺鼠，確保牠們能彼此陪伴，否則就是虐待，相關單位得處以罰鍰。除此之外，包括是鸚鵡、寵物魚等群居動物，也都在法令的保護範圍內。

事實上，天竺鼠外型呆萌可愛，但是照顧起來並不輕鬆，就有不少網友分享自己的經驗，呼籲民眾在飼養之前要三思而後行，否則恐再掀一波棄養潮，「我家那隻牙齒有問題，一個月固定花費1萬5，每個月都要花一次，目前已持續2年」、「天竺鼠很會大便，而且不一定會大在便盆內，如果常趴在尿上面還可能會被尿灼傷，加上牠們很會吃，天冷需要開暖燈，天氣熱也需要冷氣或電扇」、「天竺鼠體味很重，需要的空間也不小，真的不要衝動飼養，如果做了功課有決心要養，也可以到愛兔協會認養」。