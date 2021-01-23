國外一名女子每天都睡不好，醒來以後總會覺得異常疲憊，因此決定找出背後的原因，架設監視器拍攝自己睡覺的過程，沒想到卻發覺讓自己疲憊的真凶竟是愛貓，每晚一到特定時間，牠就會坐在床上，用前掌不斷「猛揍」主人！

這名女網友「@susieandmollie」在Tiktok上透露，每天睡醒起床後都會感到很累，為了找出背後的原因，她決定在床邊架設一台監視器，拍攝自己晚上睡覺的模樣，沒想到真的抓到了害她每天早上都很疲憊的「凶手」。

在監視器畫面中可以看到，女網友家中飼養的愛貓薑薑（Ginger）在一片黑暗中跳上了她的床，接著坐在她的身邊伸出前掌不斷拍打的主人的手臂和身體，還會不時地發出叫聲，整個過程從晚上11點一直持續到凌晨3點，長達4個小時的時間。

這段影片曝光後吸引了超過25萬網友觀看，不少「貓奴」也都跳出來大吐苦水，「多有禮貌的貓啊～我家的貓只會坐在枕頭上，然後用爪子狂打我的臉」、「我家的貓會跳到我身上睡覺，牠有點像是加重的毯子，每當牠躺在我身上時我都無法動彈」、「我的貓也會這樣，不過現在我都會掀開被子，牠就會鑽進去乖乖睡覺」。

另外，也有網友推測其他可能的原因，「我家的貓也會這樣做！每天晚上騷擾我，不過我查到牠們很有可能患有老年癡呆症，這是在困惑之下所做出的行動」、「我朋友就是這樣發現自己患有睡眠呼吸中止症的，貓會在他呼吸中止的時候叫醒他」。